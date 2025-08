Trois autres Cambodge

1RE PARTIE : UN AVENIR A CONSTRUIRE - Si tu ne te maries pas, j'en mourrai. Je serai tellement gênée d'avoir une fille comme toi. Existe-t-il une famille qui ait une fille pareille ? Si tu ne crois pas que j'en mourrai, continue et tu verras. 2E PARTIE : CET HERITAGE DU PASSE - Autrefois, quand tu avais un problème, mon mari t'aidait. Maintenant, tu es ingrat et me méprises. Tu n'aides même pas mon enfant ! Tu fais partie de la nouvelle génération. Tu ne fais pas la différence entre le Bien et le Mal. Je suis civilisée, mais toi, tu es sauvage ! 3E PARTIE : LA VOIE DU JUSTE MILIEU Nous sommes nombreux à courir après le camion-poubelle. Les ordures, c'est notre argent ; les autres et moi, nous courons après l'argent. Certains disent que j'ai même fait ce boulot dans une vie antérieure. Que peuvent-ils bien savoir de ma vie antérieure ?