Au coeur du Sinaï, les tensions diplomatiques se font de plus en plus vives. A l'occasion de la visite du Président français en Egypte, les signaux inquiétants se multiplient : disparitions, communications cryptées, indices d'une attaque imminente. L'ombre des réseaux terroristes plane... Entre Paris et Le Caire, en passant par Gaza et Assouan, diplomates, services de renseignement, militaires et groupes radicaux se livrent à un jeu d'équilibres fragiles, entre manipulations, surveillances croisées et arrestations ciblées. Dans ce contexte tendu, une cellule française composée de Claude et Annie tente de démêler les fils d'un réseau obscur, fait d'alliances incertaines, d'intérêts religieux et de calculs politiques. Le cheikh Mohamed Abou Manoum, figure bédouine respectée, joue un rôle clé dans cette partie d'échecs où chaque décision peut déclencher une crise. Fiction ancrée dans une réalité géopolitique brûlante, Bienvenue au Sinaï mêle suspense, action et diplomatie dans une Egypte contemporaine marquée par la méfiance, l'opacité et les rapports de force. Ce roman haletant dévoile les coulisses d'un monde où la paix est fragile, et où chaque mouvement pourrait faire basculer l'équilibre régional de façon tragique.