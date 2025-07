Les enfants du désordre global

Ils grandissent dans un monde instable, saturé d'images, de guerres et de récits partisans. Hyperconnectés, les jeunes du XXIe siècle composent leur vision du monde à partir de fragments discontinus - scolaires, médiatiques, familiaux, émotionnels - peu articulés. Dans ce contexte, l'enseignement de la géopolitique au secondaire donne à voir les représentations que les jeunes construisent face aux récits dominants. Or, ces grilles de lecture désormais inopérantes déboussolent une génération en quête de repères. A la croisée des sciences sociales, des relations internationales et de la pédagogie, cet essai en propose une lecture critique, nourrie par l'expérience du terrain, attentive à la manière dont ces visions se forment et parfois s'opposent. Il explore les leviers qui permettraient à cette génération de mieux appréhender un monde en recomposition.