Journal de Bord d'un équipier secouriste

Découvrez l'univers du secourisme à travers le regard singulier d'un bénévole pas tout à fait comme les autres... De la formation aux interventions sur le terrain, des concerts aux festivals, des catastrophes aux moments de répit, ce carnet de bord retrace avec fidélité et une touche d'humour, les émotions, les épreuves et les liens humains qui font le quotidien des intervenants de l'ombre. A la fois manuel de survie intérieure et récit de terrain, cet ouvrage offre une plongée rare et précieuse dans le vécu d'un acteur du secours à personne. Des premiers pas hésitants du narrateur à ses interventions en situation d'urgence, le lecteur partage les défis, les réussites et les doutes qui jalonnent un parcours également marqué par la neurodivergence. Ce récit sobre et immersif est un bel hommage à tous les "petits rouages" qui font tourner la grande machine de la solidarité. Il s'adresse autant aux passionnés de secours qu'aux lecteurs curieux de découvrir l'envers du décor.