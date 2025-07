Mémento Grue

Ce mémento est destiné aux opérateurs de plateformes élévatrices mobiles de personnes, qu'ils interviennent en intérieur, en extérieur, en hauteur ou en environnement contraint. Il a été conçu comme un support d'aide à la vigilance, rappelant les points essentiels à respecter pour garantir la sécurité des manoeuvres et la stabilité des équipements. L'utilisation d'une PEMP requiert une connaissance précise de l'environnement, des conditions d'intervention et des limites de l'équipement. Ce mémento accompagne l'opérateur à chaque étape, depuis la mise en place jusqu'au repli, en passant par les vérifications préalables, l'évaluation du sol, la gestion des obstacles, et la conduite en élévation. Il insiste sur l'importance du positionnement, du port des équipements de protection et de la coordination avec les autres intervenants sur site. Pensé pour être consulté rapidement sur le terrain, il s'inscrit dans une démarche de prévention active, favorise les bons réflexes et renforce le niveau d'exigence professionnelle. Solide et pratique, il accompagne l'opérateur dans sa prise de décision, en lui offrant un cadre clair pour travailler en hauteur en toute sécurité, en conformité avec la réglementation et les recommandations de la filière.