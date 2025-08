Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire du film Cars 2. Dès 5 ans. L'histoire : Flash McQueen participe au Grand Prix Mondial ! Son fidèle ami, Martin, l'accompagne dans ce fabuleux voyage qui les mènera du Japon à l'Angleterre, en passant par l'Italie ! Le championnat de course va prendre des allures d'affaire d'espionnage pleine d'imprévus et de nouvelles rencontres.