BTS Professions immobilières 1re & 2e années

Cette actualisation 2025, conforme au bloc de compétence 2 du référentiel 2024 tient compte des évolutions de la réglementation jusqu'en avril 2025. A travers une maquette attrayante en couleurs, cet ouvrage présente 11 cas pratiques qui couvrent les 7 activités du référentiel. Ainsi, sont abordés la présentation de la copropriété, les enjeux autour du contrat de syndic et, pour toute copropriété, le processus de décision en assemblée générale, la gestion administrative et comptable, la gestion du personnel et la gestion du contentieux. Des cas pratiques autour de l'accès au logement social sont également proposés. - Chaque activité se compose d'une (ou plusieurs) situation(s) professionnelle(s) qui intègre(nt) : un contexte plusieurs missions, avec différents degrés de difficultés, faisant appel aux outils, compétences et savoirs associés pour l'activité traitée un dossier documentaire un quiz interactif. - A la fin de l'ouvrage, figurent des fiches repères synthétiques illustrées constituant un support efficace de mémorisation pour l'étudiant.