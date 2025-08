Une pochette avec de super tattoos pour avoir les héros du film Vaiana 2 dans la peau ! - Deux planches de 60 tatouages éphémères à découper et à coller sur la peau pour se créer un super look ; - Une planche de 30 stickers pour décorer ses affaires ; - Un livre de mode d'emploi et de coloriages. Dès 4 ans.