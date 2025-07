Ni tout à fait homme, ni tout à fait femme - parfois les deux, parfois aucun. Les identités sexuelles et de genre (asexuel-les, trans, non-binaires, polysexuel-les, bisexuel-les, homosexuel-les, hétérosexuel-les...) expriment un dialogue intérieur entre Féminin et Masculin. Ce mouvement révèle un archétype fondateur : l'Androgyne. Là où Freud, dans une société patriarcale, propose le Complexe d'Odipe, Laurent Malterre introduit le Complexe de l'Androgyne : une lecture qui vise la réconciliation des polarités intérieures, à travers les figures de la Déesse-Mère-Amante et du Fils-Héros. L'être humain, originellement unifié, se divise pour explorer la dualité, avant d'emprunter un chemin initiatique vers une unité supérieure. Cette dynamique met en lumière la diversité et l'interdépendance des sexualités et des genres. Se souvenir de l'Androgyne, c'est oeuvrer à un monde plus juste, fondé sur un troisième sexe symbolique - non comme exception, mais comme fondement d'un nouvel ordre : l'androgynocratie. L'Androgyne n'est pas un fantasme, mais une figure structurante et universelle de la psyché humaine, une matrice des sociétés à toute époque et en tout lieu.