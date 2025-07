Sébastien-Roch Nicolas, dit Chamfort, s'inscrit dans la lignée des philosophes et de tous les esprits libres, mais il ne se contente pas du monde des idées. Il est l'un de ces révolutionnaires de la première heure qui ont sincèrement épousé la cause du peuple, sans adhérer à l'emballement de la violence sous la Terreur. Sa mort en 1794 ne laisse pas indifférent. Reçu à l'Académie française en 1781, Chamfort lègue à la postérité, grâce à son ami Ginguené, ses Maximes, Pensées, Caractères et anecdotes : une oeuvre de moraliste à méditer pour la connaissance de la société de son temps et, au-delà, pour pénétrer la profondeur du coeur humain. Ce libertin - dont les bons mots sur les femmes auraient mauvaise presse aujourd'hui - n'a pas boudé les plaisirs de la vie. Est-ce du pessimisme ou tout simplement de la lucidité lorsqu'il écrit : "S'habituer à vivre, c'est s'habituer aux injures du temps et aux injustices des hommes" ?