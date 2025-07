Politiques migratoires européennes et voisinage maghrébin

Comment les politiques migratoires européennes se déploient-elles et se traduisent-elles en termes de dispositifs mis en oeuvre à divers niveaux de la coopération avec les pays maghrébins ? C'est à cette question essentielle que le présent ouvrage tente de répondre en proposant une perspective analytique et critique de ces politiques et des dynamiques d'externalisation de la gestion migratoire et frontalière qui en découlent. Adoptant l'approche de la sécuritisation, il examine la manière dont le processus de sécuritisation de la migration se transpose d'un palier régional à un autre, de l'Europe au Maghreb et même au-delà, et se trouve approprié et intériorisé par les acteurs maghrébins impliqués désormais dans une sous-traitance au profit de l'Europe. Dans ce contexte de régulation et d'entrave à la mobilité, la migration, considérée sur les deux rives comme un enjeu de sécurité, est devenue une matrice régionale.