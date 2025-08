Pixels oh, les animaux !

Un cahier de 32 pages proposant 25 coloriages pixels à colorier et à compléter avec 4 planches de stickers. 3 planches de stickers pixels de toutes les couleurs, soit plus de 2000 pixels autocollants + 1 planche d'environ 20 stickers silhouettés représentant des animaux. 4 principes de coloriages : des colos guidés avec petits carrés de couleur ; des dessins à compléter par symétrie horizontale ou verticale ; de grandes scènes illustrées à compléter avec les stickers d'animaux ; 8 coloriages à codes" (1 chiffre = 1 couleur). Les dessins en couleurs sont présentés en fin de cahier. Thématique : les animaux sauvages (de la savane, de la jungle, de montagne, etc.)