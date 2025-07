Coopération multilatérale et développement agricole en Afrique centrale

Les Etats de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) sont confrontés à de nombreux dé s en matière de sécurité alimentaire. Pour y faire face, la CEEAC a mis sur pied une politique de sécurité alimentaire dont la mise en oeuvre béné cie du soutien des partenaires techniques, à l'instar de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Ainsi, cet ouvrage examine la capacité de la coopération multilatérale à contribuer au développement agricole et à la lutte contre l'insécurité alimentaire en Afrique centrale, en s'appuyant sur une étude de cas portant sur le Cameroun. Il analyse le rôle de la FAO dans l'accompagnement des politiques agricoles régionales, dans un contexte marqué par la persistance de vulnérabilités structurelles, la dépendance alimentaire, les effets du changement climatique et les chocs exogènes récents (crises sanitaires, con its géopolitiques). L'ouvrage interroge les fondements, les mécanismes d'action et les résultats du partenariat entre la FAO et les Etats de la région.