Des activités créatives qui apportent calme, concentration et apaisement. Une pause inattendue et bénéfique pour les petits comme pour les grands. Une boîte contenant 4 tableaux autocollants à décorer de 300 demi-perles de trois couleurs (blanc nacré, bleu et rose) et de deux diamètres (5 et 8 mm). Thème : animaux et créatures fantastiques (fées, sirène, licornes, jaguar) dans une ambiance nocturne et féérique.