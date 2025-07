Quand les armes se taisent, la musique parle retrace l'accompagnement d'un patient singulier, Michel, ancien enfant soldat et aujourd'hui interné psychiatrique, à travers le regard engagé d'un éducateur spécialisé. Entre psychose paranoïde, traumatisme et troubles de l'attachement, ce récit tisse un dialogue entre théorie clinique et pratique éducative. Dans un contexte médico-légal complexe, il s'agit d'explorer les possibilités de créer du lien là où la parole semble brisée. En s'appuyant sur la musicothérapie, l'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) et des approches psychanalytiques, le propos ouvre des pistes novatrices pour restaurer une dignité humaine trop souvent oubliée. Un témoignage bouleversant et éclairé sur la résilience, l'écoute et la puissance de l'alliance thérapeutique.