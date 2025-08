Découvrez l'intégrale de la duologie Crossfire ! Enfant, Amalia a vu sa soeur se faire enlever sous ses yeux. Devenue strip-teaseuse, elle mène sa vie avec force et détermination, même si le spectre du passé continue de la hanter. Joshua, sniper d'élite chez les Navy SEALs, a une seule priorité : protéger ceux qu'il aime. Alors, quand son frère échappe de justesse à une tentative de meurtre, il n'hésite pas une seconde à rentrer en Floride pour traquer le coupable. Son enquête le mène au Lady's MC, où il croise le regard brûlant d'Amalia sur la barre de pole dance. Et tout bascule. L'attirance entre eux est immédiate, leur connexion intense. Mais Amalia reste un mystère au passé trouble, et un coeur difficile à atteindre. Peu importe, Joshua ne résiste pas et se rapproche d'elle, quitte à affronter les ombres qui rôdent dans une petite ville où la vérité peut être aussi séduisante que mortelle.