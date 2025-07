Enfer du Pool : le génocide

Cet ouvrage met à la disposition du public et de la communauté internationale, des témoignages sur les atrocités de la guerre au Pool et nous révèlent la cruauté avec laquelle le Programme MOUEBARA a été planifié et mis en oeuvre. Il décrit les méthodes déployées dans la volonté de donner gratuitement la mort à des dizaines de milliers de personnes pour ce qu'elles étaient et pour ce qu'elles avaient fait : Un génocide. Les survivants à cet enfer sont prêts à témoigner devant une juridiction internationale pour valider ces récits et espérer l'inculpation des acteurs de ce génocide. Ce recueil de témoignages est le résultat d'un travail élaboré par l'auteur, membre du Comité du camp de réfugiés de Kimaza en République Démocratique du Congo où affluaient les rescapés des massacres de la région du Pool dès le 18 décembre 1998. L'authenticité de ce récit est d'autant plus réaliste que l'auteur a suivi les mêmes itinéraires, vécu les mêmes atrocités dans son périple vers le camp où il va passer 10 ans au cours desquels l'auteur a méticuleusement confiné dans un cahier tous les témoignages recueillis auprès de chaque arrivant dans le camp.