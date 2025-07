Français 6e Des mots & des rêves

Plus qu'un livre du professeur, un guide pédagogique complet du manuel Des mots & des rêves, la collection qui fait aimer les mots et la langue, pour vous aider à mettre en place facilement les nouveaux programmes de français 6e. Un véritable guide pédagogique pour vous accompagner dans la prise en main du nouveau programme, et pour explorer toutes les possibilités du manuel. Un guidage complet : progression, objectifs, durée des séquences, enjeux, exemples de parcours. Des ressources complémentaires : textes complémentaires, bibliographies, sitographies. Des critères d'évaluation pour les activités. Tous les corrigés des questionnaires et exercices du manuel. A télécharger gratuitement sur le site compagnon : mots-reves-college. lerobert. com . Retrouvez aussi toutes les informations sur la réforme 2025 sur notre page de synthèse . Les enseignants de français 6e en parlent : " Le manuel est suffisamment clair et détaillé pour l'étude en classe, ainsi que pour un travail en autonomie à la maison par les élèves. La diversité des textes et des exercices complète aisément le cours en classe. " " C'est un manuel qui propose vraiment des activités qui changent et motivent les élèves, en leur montrant à quel point les textes font écho à leur propre vie. Il favorise également l'autonomie des élèves. La présence du mini-dictionnaire permet d'ailleurs cette autonomie et cette construction active des savoirs. " " Riche, très diversifié en matière d'activités, c'est un manuel coloré, aéré et agréable à lire. " " Variété des lectures, ouverture possible, étude la langue très intéressante et facile à mettre en oeuvre. "