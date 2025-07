Paris, 2046. Lounès, jeune homme de 23 ans qui vit une expérience de décorporation, se retrouve propulsé hors de son enveloppe. Prunk, son amour, transporte comme il le peut son corps d'automate, avec l'aide de ses amies Virginie Jane, autrice de romans érotiques et de Vaïpoé, réfugiée climatique des îles polynésiennes englouties par l'océan. Ils doivent quitter le territoire, pourchassés par l'armée du régime totalitaire au pouvoir. Francisco, l'énigmatique clochard, est du voyage... Les âmeutés met en oeuvre un changement de point de vue narratif induit par l'aventure hors corps de son protagoniste, Lounès, qui explore tous les possibles, dans sa forme spirituelle. Une expérience analytique, mais aussi une expérimentation sociale et politique dans sa lutte pour un monde nouveau. La résistance du peuple face au capitalisme destructeur nous ouvre la voie vers une composition construite autour de l'entraide, de nos communs et du retour au vivant.