Entre aventures magiques, banquets mémorables, chasses nocturnes et moments intimes, ces huit histoires explorent la vie des héros après les événements marquants du roman. Du lever au coucher du soleil, ces récits offrent un dernier regard empreint de tendresse et d'humour sur un monde qui continue de vibrer, même après la fin de l'épopée. Un incontournable pour les fans en quête d'émotions et de réponses.