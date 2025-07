Mémento Grue

Ce mémento s'adresse aux conducteurs de grues d'engins de chantier et leur offre un support clair, concis et directement opérationnel pour les accompagner sur le terrain. Pensé comme un outil de référence rapide, il rassemble les informations indispensables pour une conduite sécurisée, conforme à la réglementation, et adaptée aux réalités du chantier. Sa rédaction vise à rappeler les principes essentiels de sécurité, les contrôles à effectuer avant, pendant et après l'utilisation de la grue, ainsi que les bonnes pratiques de communication avec les autres intervenants. On y retrouve également des rappels sur les signaux gestuels utilisés en levage, des points de vigilance face aux risques courants, et des consignes à suivre en cas de situation anormale. Solide et adapté aux conditions de travail, ce mémento peut être facilement consulté en cabine ou sur zone. Il a été conçu pour aider le conducteur à prendre rapidement les bonnes décisions, renforcer sa vigilance et l'aider à adopter une posture professionnelle, rigoureuse et responsable sur chaque opération de levage.