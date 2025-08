Cet agenda à colorier vous propose 12 mois de coloriage avec plus de 50 dessins de Johanna Basford ! Avec - 1 double-page par semaine : un coloriage pour se détendre - 1 page pour noter les rendez-vous, dates importantes et anniversaires... Extraits des six best-sellers de Johanna Basford : Jardin secret, Forêt enchantée, Jungle magique, Océan perdu, Ivy et le papillon magique ainsi que Noël féerique. Cet agenda vous permettra d'allier détente et organisation ! A vos crayons de couleurs, feutres ou marqueurs...