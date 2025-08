Le cahier d'entraînement Français 6e pour réviser les points clés du programme et s'entraîner à son rythme. Avec 200 exercices corrigés, des cartes mentales et un livret parents détachable ! Sur chaque thème du nouveau programme de Français en 6e - Un rappel de cours clair et visuel - Des exercices progressifs - Des conseils pour comprendre et réussir Sur les revers de couverture De grandes cartes mentales pour mémoriser les notions essentielles Dans le livret parents détachable - Les corrigés détaillés des exercices, avec le commentaire des difficultés - Des informations sur le programme - Des conseils pour aider votre enfant dans son travail Sur le site (Lien -> https : //entrainement. editions-hatier. fr/) De nombreuses ressources complémentaires pour réviser autrement : - des exercices interactifs en Français et en Maths - des dictées sonorisées - des activités audio en Anglais