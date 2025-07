Les Entretiens de Garancière, congrès annuel de chirurgie dentaire de l'Association Universitaire d'Odontologie de Garancière, fête son 50e anniversaire en 2025, sous la coprésidence des Drs Steve Toupenay et Nelly Pradelle-Plasse. Clin d'oeil universitaire, l'ouverture de ce livre avec la réédition de la thèse de la Dr Ava Bismuth Pariente, qui narre l'histoire de l'institution. Occasion unique de rappeler les protagonistes ayant créé cette école privée devenue faculté publique, l'acquisition de ses statuts sur un plan juridique ou médical et son évolution jusqu'à nos jours, ainsi que les progrès d'une profession sur un siècle. Créée en 1882, cette association d'enseignants en dentaire est à l'origine de l'Ecole odontotechnique de Paris qui ouvre ses portes en 1884, et s'installe rue Garancière en 1901 où elle siège toujours aujourd'hui en tant qu'U. F. R. Si les acteurs ont changé, l'association, reconnue d'utilité publique en 1892, demeure toujours très dynamique.