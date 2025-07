Tous lecteurs !

On peut être un écrivain, et même un écrivain lauréat de l'un des grands prix littéraires de l'automne, cela ne signifie pas pour autant que la famille de la jeune femme que vous allez épouser va vous accepter. Et quant à lire votre oeuvre, ce serait beaucoup lui demander. Un autre écrivain, à compte d'auteur celui-là, ayant commis un roman d'une nullité unanimement reconnue, est en passe de s'adjuger fortune et célébrité. Comment est-ce possible ? Enfin, il n'est pas écrivain mais bibliothécaire, lecteur passionné qui incite à la lecture. Sensible à la poésie et aux pâtisseries que lui offrent de jolies dames, il lui arrive de céder à ces délicieuses tentations. Le tout narre de façon partiale mais guillerette les vicissitudes de l'engagement littéraire aujourd'hui.