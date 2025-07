La nouvelle grammaire de l'anglais oral et de l'écrit

Comment passer le pont qui nous conduit de l'oral à l'écrit en anglais ? C'est bien à cette question que répond ce nouveau manuel grammatical et lexical qui fait la jonction entre l'oral et l'écrit. Il s'agit d'acquérir la connaissance des sons pour éclairer la signification graphique des mots et les rendre intelligibles. La graphie et les sons obéissent à des règles contraignantes. Les journalistes qui veulent approfondir leur connaissance pourront rapidement mesurer leurs progrès. Ce manuel pratique est à la source et à la base de ce qui constitue la réalité de la langue anglaise.