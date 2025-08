Quand la chair vivante croise la porcelaine glacée, les frontières de l'amour et de la mort se brouillent irrésistiblement. NECROPHILIS Omnibus réunit cinq récits indépendants baignés d'érotisme macabre : d'abord Le Boudoir de Coppélia, où un héritier réticent découvre le secret de la plus fidèle gynoïde de son grand-père ; puis Necrophilis, l'odyssée orientale d'un chasseur de cadavres et de sa jiangshi vers un Occident peuplé d'âmes damnées ; suivent La Poupée chinoise et son encens capable d'insuffler la vie aux plus exquises figurines de porcelaine ; vient ensuite Le Royaume du non-retour, plongée onirique dans un bordel céleste tenu par deux soeurs fatales ; et enfin Martin et le Manoir des chinoiseries, fable travestie où les soieries victoriennes éveillent d'autres désirs. Les 3 premières histoires, entièrement en couleur, magnifient le raffinement morbide de ces univers croisées entre gothique européen et folklore asiatique. Laissez-vous hypnotiser par les teintes baroques d'Ohagi San, où poupées mécaniques, jiangshi et courtisanes d'opium se disputent votre dernier soupir de plaisir. Entre mécanique et mystique, Ohagi San (également publié chez nous sous le nom d'Okito Endo pour Elven Bride) tisse une anthologie où la volupté se pare d'arômes funèbres : chairs nacrées, prothèses de métal patiné, soies chatoyantes et encres saturées composent un théâtre sensuel auquel le grand format B5 rend enfin justice. Son trait, précis sans jamais perdre de rondeur, sublime l'ambivalence de ses héroïnes - à la fois icônes d'innocence et odalisques affamées. Sous ses allures de cabinet de curiosités, NECROPHILIS Omnibus s'impose déjà comme l'une des pièces maîtresses de la collection Prestige de Hot Manga. Les amateurs de goth-erotic, de cyber-fantasy et de récits courts trouveront ici un équilibre rare : chaque histoire, autosuffisante, s'achève sur une pointe d'émotion qui dépasse le simple choc visuel. La version française, sans la moindre censure et imprimée sur un papier premium, fait de cette édition Prestige un objet de collection aussi luxueux que troublant ; idéale pour les lecteurs en quête d'un hentai sophistiqué, baroque et radicalement différent des canons " vanilla ".