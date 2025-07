Dans ce récit, nous sommes entraînés dans une étonnante plongée dans le petit peuple des ouvriers et artisans de la capitale et dans l'histoire mouvementée de Paris jusqu'aux années 30. La petite histoire y côtoie la grande. L'Exposition universelle de 1878, le déclin et la fin du Second Empire après la défaite de Sedan contre la Prusse en septembre 1870. Puis en mai 1871 l'insurrection sanglante de la Commune de Paris, où les parents de l'auteur sauvent Jean-Baptiste Clément, l'auteur de l'immortel Temps des cerises... En 1877 Gustave n'a que 16 ans quand il découvre un peu par hasard ce qui va devenir son métier, le métier d'artisan à la fois couvreur, plombier et zingueur. Il fait son apprentissage sur le tas et devient au fil des ans un des spécialistes des couvertures en zinc des toits de Paris. On lui doit, entre autres, le toit du Gaumont. Au bout de quelques années, il dirige une entreprise d'une centaine de compagnons. Mais aussi fonde une famille, voyage, lit, se passionne pour le théâtre et l'opéra. Le petit artisan parti de rien a construit une entreprise dont il livre ici les arcanes. Témoignage sur un métier peu connu, histoire d'une vie bien remplie, récit d'une époque et d'une ville en plein bouleversement... Un vrai roman !