Trahisons polynésiennes

1995 : un jeune officier de marine débarque à Tahiti pour son service militaire. Il en découvre les charmes mais est rapidement confronté à un contexte tropical explosif : Jacques Chirac, fraîchement élu Président, décide de reprendre les essais nucléaires à Mururoa. La Polynésie française vacille et la communauté internationale proteste. Piégé par des organisations hostiles et par la CIA, le jeune marin hésite entre son honneur d'officier et ses sentiments pour une vahine. Pourra-t-il échapper à cette machination et à l'enquête du contre-espionnage français qui traque un traître infiltré au sein des forces armées ? Une trahison en révèle souvent une autre... Envoyé à Mururoa, l'atoll du "grand secret" , le héros participe à la confrontation navale spectaculaire entre la Marine et Greenpeace, sous l'oeil des médias du monde entier. Le destin du jeune homme semble sur le point de basculer... en même temps que celui de son pays !