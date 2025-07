Le fils de la Française

Né entre l'Algérie de l'après-Indépendance et la France maternelle, un homme se construit dans la tension féconde de deux cultures. Très tôt, il apprend à concilier attentes familiales et élans intérieurs, guidé par des intuitions vives et des visions fondatrices. Son adolescence silencieuse ouvre à une paix intérieure difficilement conquise et prépare l'éveil intellectuel offert par l'université, entre formation exigeante et amour fulgurant né en Autriche, aussi lumineux que douloureux. S'installer en France ne marque pas une rupture, mais initie une reconstruction intime, nourrie d'enracinement, de mémoire retrouvée et d'un élan nouveau. Guidé par des rêves persistants, il accède à une mémoire active, à une spiritualité incarnée et à une compréhension élargie de l'existence. Ce récit interroge les tensions entre héritage et liberté, fidélité et exil, blessure et unité retrouvée. Une quête de sens, d'harmonie, de transmission, de vérité et de réconciliation.