Cet ouvrage développe une approche méthodologique de la transition des objets communicants vers des systèmes intelligents, notamment les systèmes de recherche d'information (SRI) intelligents. Il s'appuie sur une articulation rigoureuse entre sciences de l'information et de la communication (SIC) et informatique, pour interroger les mécanismes d'aide à la décision dans des contextes d'innovation, de créativité et de compétitivité. Les travaux présentés analysent les conditions d'interopérabilité entre objets, processus et systèmes, en mettant l'accent sur la valorisation conjointe des données, des informations et des connaissances. L'originalité de la démarche réside dans la médiatisation structurée des données et de l'information, et la mise en oeuvre d'interactions intelligibles entre utilisateur et système intelligent, afin de favoriser la production de connaissances opérationnelles pour la décision.