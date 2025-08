Le Missel du dimanche 2025 est un compagnon de prière, une invitation à la méditation spirituelle de la Parole de Dieu. Il contient : - tous les textes des dimanches et fêtes de l'année liturgique A. - l'intégralité de la liturgie de la messe. - une notice présentant un saint pour chaque semaine. - de courts enseignements des Pères de l'Eglise - des méditations inédites de l'Evangile préparées par des religieuses xavières de France, d'Afrique et du Canada NOUVEAU : Un dossier spécial pour les catéchumènes qui découvrent la messe, aux recommençants, et à tous les fidèles désireux de raviver leur pratiques Ce Missel est aussi un très bel objet, sur papier blanc pour une meilleure lisibilité, au format poche pour vous accompagner partout. Une coédition Artège, éditeur de Parole et Prière, et Bayard, éditeur de Prions en Eglise.