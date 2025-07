Maths 6e Myriade

Myriade 6e édition 2025 : un manuel conçu pour s'adapter à votre progression et à l'hétérogénéité des classes. - Un découpage par objectifs qui permet de s'adapter aux progressions pédagogiques de tous les enseignants. - Une large banque d'exercices différenciés pour gérer l'hétérogénéité de la classe. - Des panneaux d'activités aléatoires corrigés issus du site MathsMentales pour travailler les automatismes et le calcul mental en classe en vidéo projection ou à la maison. - Des exercices aléatoires corrigés issus du site MathALEA pour le travail en autonomie de l'élève et la remédiation . - Des vidéos pour apprendre à raisonner de façon ludique avec les problèmes DUDU . - Des vidéos de méthodes à connaître. - Des pages Je prépare le contrôle pour aider les élèves à réviser .