Invitation au voyage 6e (édition 2025) : un manuel de français qui associe une approche adaptée à tous les élèves à une grande richesse culturelle. Des textes et une iconographie soigneusement choisis pour plaire et instruire . Pour chaque entrée littéraire du programme : - 1 groupement de textes ; - 1 étude d'oeuvre intégrale ; - 1 atelier d'écriture. 10 lectures cursives guidées. Une place importante accordée à l' acquisition du vocabulaire . De nombreux repères pour construire une véritable culture littéraire et artistique . Des apprentissages pensés pour favoriser la différenciation . Etude de la langue : une présentation visuelle et accessible des leçons et des exercices de difficulté progressive , pour faciliter la gestion de l' hétérogénéité . Bonus ! Un jeu de plateau pour réviser la langue en s'amusant.