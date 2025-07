Comment bien choisir son partenaire de vie

Pourquoi tant de couples se séparent malgré la liberté de choisir ? A travers des analyses fines et des témoignages authentiques, ce livre explore les pièges du coup de foudre, les illusions de l'amour, le rôle fondamental de l'amitié et les critères essentiels pour construire une relation stable. Un guide introspectif et éclairé pour celles et ceux qui veulent bâtir une union sincère, durable et épanouie, en accord avec leurs valeurs profondes. Que vous soyez en couple ou à la recherche de l'âme soeur, cet ouvrage vous invite à réfléchir autrement au partenaire de vie.