L'interaction entre mathématiques et sciences politiques est une oeuvre novatrice qui met en lumière la complémentarité de deux disciplines souvent considérées comme éloignées. Dans cet essai stimulant, Pierre OLELA NGONGO, chercheur en mathématique dans le département pluridisciplinaire et politologue, démontre comment les outils mathématiques peuvent contribuer à analyser, modéliser et éclairer des problématiques politiques actuelles. Au fil de quinze chapitres, l'auteur retrace l'histoire de cette approche croisée, en évoquant des penseurs majeurs tels que Condorcet ou Arrow, tout en présentant des applications concrètes, de la théorie des jeux à l'usage du Big Data. Il soulève également des questions d'ordre éthique autour de l'exploitation des données et des modèles mathématiques en politique. L'ouvrage plaide pour une convergence des savoirs afin de mieux répondre aux défis de notre temps, comme celui du changement climatique. En montrant que mathématiques et politique peuvent s'enrichir mutuellement, il propose une nouvelle lecture des enjeux du monde contemporain.