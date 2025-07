Mémento Grue

Ce mémento est destiné aux conducteurs de grue à tour, qu'ils soient en formation ou déjà expérimentés. Conçu comme un compagnon de terrain, il rassemble l'essentiel des consignes et des repères utiles à une conduite maîtrisée, sûre et conforme aux exigences réglementaires. Dans un environnement de chantier en constante évolution, le conducteur de grue à tour occupe un rôle central dans la coordination et la sécurité des opérations de levage. Ce mémento lui apporte un appui concret en rappelant les fondamentaux de son activité : les vérifications indispensables avant la prise de poste, les règles de conduite en hauteur, la lecture des charges admissibles, les consignes en cas de vent ou d'anomalie, ainsi que les principes de communication avec le chef de manoeuvre et les équipes au sol. Pensé pour être consulté rapidement, y compris en cabine, ce document offre une aide précieuse dans la gestion quotidienne de l'engin. Sa présentation claire et synthétique permet au conducteur de rester concentré sur ses responsabilités, tout en s'assurant que chaque opération est réalisée dans le respect des règles de sécurité et de performance.