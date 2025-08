Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire de Lilo et Stitch, Stitch apprend les bonnes manières. Dès 2 ans. L'histoire : Stitch n'a jamais appris à se tenir correctement : ce dernier fait n'importe quoi à la table du petit déjeuner, et cela rend Nani folle ! Cependant, Lilo est prête à lui apprendre les bonnes manières. Entre politesse et gentillesse, Stitch doit apprendre à bien se comporter s'il veut assister à la fête qui se prépare.