Cette actualisation 202, conforme au bloc de compétence 8, tient compte des évolutions de la réglementation jusqu'en avril 2025. Elle propose d'aborder les différents thèmes du référentiel avec pour chaque chapitre : une fiche repère qui donne les éléments et les notions du thème des mises en situation qui permettent à l'apprenant de développer des capacités d'analyse, de réflexion, de synthèse, d'argumentation et de recherche de solutions dans des contextes professionnels variés un dossier documentaire qui propose des ressources diversifiées (graphiques, indicateurs statistiques, contrats, textes juridiques, jurisprudences, publications sur les problématiques sociales et environnementales liées aux activités immobilières...) pour permettre à l'apprenant de construire une réflexion riche sur l'environnement juridique et économique des activités du secteur de l'immobilier et leurs enjeux. un QCM pour s'auto-évaluer sur la maîtrise des notions essentielles. Les objectifs de cet ouvrages sont multiples : - appréhender l'environnement des activités du secteur de l'immobilier et leurs enjeux - identifier le cadre juridique des activités immobilières - caractériser le marché de l'immobilier - sécuriser au plan juridique les opérations immobilières - contribuer au développement d'une activité immobilière.