Français CP Lecture piano

Découvrez le guide pédagogique Lecture Piano CP (conforme aux programmes 2025) pour vous accompagner dans la prise en main de la démarche de votre méthode, la mise en oeuvre des séances et travailler la fluence. Le guide pédagogique Lecture Piano CP présente les choix didactiques, le dispositif, l'organisation générale ainsi que la programmation annuelle de la méthode Lecture Piano (édition 2025) . Il propose des fiches de préparation pour chaque séquence type (les voyelles, les graphèmes simples, les consonnes doubles et les graphèmes complexes) en mettant en lien le manuel, le cahier d'exercices et les autres outils de la méthode. Il décrit la mise en oeuvre de séances paticulières , telles que celles portant sur les hisoires à lire, l'apprentissage des mots outils, la production d'écrits, la dictée, la copie, les ateliers différenciés et enfin la fluence. Ce guide pédagogique contient 128 pages et est accompagné de ressources numériques. Ressources numériques : - la version audio des histoires à lire, - des affichages : pianos, panneaux référents... - du matériel collectif : flashcards des mots outils, phrases à retenir... - des outils pour les élèves : sous-main, aides méthodologiques, - étiquettes, révisions, fiches d'entrainement, fiches de compréhension, fiches d'encodage... - le + : tous les mots des textes à lire du manuel mis en page pour travailler la fluence, en deux versions (avec ou sans étayage). Retrouvez toutes les ressources numériques sur le site compagnon : https : //lecture-piano. editions-retz. com/9782725646947 >>> Le dispositif nouvelle édition : - Manuel de l'élève édition 2025 - Cahier d'exercices édition 2025 - Guide pédagogique édition 2025 (présenté ici) >>> Les éditions précédentes toujours disponibles : - Manuel de l'élève édition 2022 - Cahier d'exercices édition 2017 - Guide pédagogique édition 2022 - Livret de fluence - Fichier de différenciation >>> Les ouvrages compatibles avec les deux éditions (2025 et antérieures) : - Cahier d'écriture édition 2025 - Cahier de production d'écrits édition 2025 - Panneaux référents - Pack de 15 pianos - Albums de premières lectures - série 1 - Albums de premières lectures - série 2 - Frise alphabétique - Imagier - Boite de jeux