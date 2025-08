Une biographie de Vinicius Jr

Quand Vinicius était petit, il rêvait déjà de dribbler comme les plus grands et de marquer des buts incroyables, à l'image de son idole Ronaldo. Mais avant de remporter les plus beaux trophées, il a dû travailler dur, croire en lui et surmonter de nombreux défis. Découvre l'histoire inspirante de cet attaquant acharné, devenu l'une des étoiles du football mondial ! Une biographie écrite par Luca Caioli et Cyril Collot, journalistes sportifs auteurs de nombreux ouvrages sur le football.