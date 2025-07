Une méthode conforme aux nouveaux programmes, expérimentée dans de nombreuses classes qui intègre la manipulation et le raisonnement dans un processus d'apprentissage. Les élèves progressent vers la conceptualisation en découvrant les notions comme réponses à des problèmes. Le cahier de l'élève ? Répartition des différentes séances sur une semaine au CE2 35 séquences d'apprentissage sont proposées au cours de l'année au rythme d'une par semaine. Chaque semaine est consacrée à une notion nouvelle. Chaque séquence correspond à une suite de 4 séances. La séance 4 propose une évaluation et des activités de consolidation. Des séances quotidiennes de CALCUL MENTAL et des temps d'ATELIER PROBLEMES chaque semaine. Des exercices de fluence en calcul mental et une évaluation en temps limité chaque semaine dans le cahier Des temps de révision de 5 minutes FLASH MATHS renforcent la mémorisation