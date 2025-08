Des activités créatives qui apportent calme, concentration et apaisement. Une pause inattendue et bénéfique pour les petits comme pour les grands. Une mini-boîte contenant tout le nécessaire pour réaliser un joli attrape-rêves : un livret de 12 pages de pas à pas, 6 feuilles d'origamis, une carte épaisse avec les éléments de l'attrape-rêves prédécoupés et 3 fils de coton (bleu, rose, vert).