Buzz veut jouer

Les rituels du soir racontés par des petits personnages coquins ! - Une collection d'histoires pour les tout-petits... qui n'ont pas envie d'aller au lit ! - Une courte aventure inédite et amusante, à lire à son enfant avant de se s'endormir. Ensemble, découvrez la drôle d'aventure d'un petit héros, qui va finir par avoir très sommeil... - Le temps du coucher devient un moment de joie et de complicité. - Un livre solide en tout-carton et une maquette simple, adaptée aux bébés. Dès 12 mois. L'histoire : Tous les enfants ne sont pas sages comme des images, surtout quand il est l'heure d'aller au lit... C'est le cas de ce coquin de Buzz, qui refuse de se coucher !