Spidey et ses amis extraordinaires

Un gros recueil petit format d'histoires courtes pour accompagner votre enfant au pays des rêves ! Découvrez les plus grandes aventures de Spidey (Peter), Ghosty (Gwen) et Spin (Miles) dans ce recueil de 12 histoires richement illustrées, faciles et rapides à lire. Les textes sont adaptés aux plus petits pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Contient les histoires : Le lance-toiles perdu ; Spin à la rescousse ; Attaque au zoo ; Un Noël pour tous ; Les balles-citrouilles du Bouffon Vert ; Le Chaton Maltais ; Visite guidée pour Black Panther ; Qui perd gagne ; Le Dino-robot ; A la poursuite du monstre marin ; Des singes farceurs ; L'escapade de Bootsie. Dès 3 ans.