Sugar Daddy

William, étudiant fauché, enchaîne les heures au Jenny's, un bar branché de Londres. Tandis qu'il peine à joindre les deux bouts, il fait la connaissance d'un nouveau client, un homme imposant et mystérieux qui lui laisse constamment des pourboires plus que généreux. Entre l'étudiant et l'inconnu, une sorte de jeu du chat et de la souris débute. Toutefois, David, un avocat redoutable, n'est pas patient et lorsqu'il désire quelque chose, il l'obtient toujours. Un soir, il propose à William un chèque d'un demi-million de livres, en échange de quoi, il sera son amant pour 365 jours. David a jeté son dévolu sur lui et compte bien s'offrir sa compagnie, son corps et sa jeunesse si rafraîchissante. L'étudiant est estomaqué par cette offre et se retrouve tiraillé à la fois par son besoin vital d'argent, son intégrité et l'attirance magnétique qu'opère David sur lui. Va-t-il réussir à lui résister, ou succombera-t-il entièrement ? Acceptera-t-il cette proposition des plus indécentes, émanant d'un homme aussi redoutable et affamé que David ?