En plus d'être un matelot hors pair, Pua a une autre casquette... celle de nounou ! En effet, le cochon adore s'occuper de la petite Simea et l'aider à découvrir le monde. Tous deux sont inséparables ! Mais surtout, Pua s'est donné une mission : protéger la fillette de la plus grande menace de l'île... le terrible Heihei !