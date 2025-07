Vol sur le dos du dragon

Paris, 1893. Lorsque le rêve de Louis est sur le point de se réaliser, toute sa vie bascule. Garçon simple, mais dégourdi, il a toujours souffert des moqueries quant à sa petite taille et son poids plume. Mais cette fois, ces caractéristiques sont un atout pour sa nouvelle fonction. Il troque sans état d'âme une vie pénible et dangereuse contre une autre, mais quelle autre ! Comment comparer la vie d'un ramoneur à celle d'un ouistiti ? Car oui, Louis va devenir ouistiti ! Et sur un Drak de troisième génération, rien de moins ! On murmure que les Dragons, ces aéronefs aux ailes immenses, relieront bientôt toute l'Europe et le monde. Louis aura-t-il la chance de faire partie de l'équipe de ces as des airs ? Imaginez un coucher de soleil, en vol, sur le dos d'un Dragon... La vie ne pourrait pas être plus belle. Et c'est là, en général, que commencent les ennuis. George J. Ghislain nous ramène dans un Paris steampunk de la fin du 19e siècle pour cette romance en un seul tome. Après La Toile Maudite , George nous emmènera au ciel, dans un monde revisité. Il expose la vie dure de ces travailleurs de l'ombre qui, tantôt invisibles, tantôt héros, étaient toujours des personnes dont la vie ne valait pas cher. Paris, Stockholm, Rome, Casablanca et bien d'autres villes : laissez-vous embarquer pour une croisière aérienne. Mais gare, là-haut, tout peut arriver. Perdre la vie, ou gagner un coeur.