Ce recueil constitué de six nouvelles met en scène divers contextes où les personnages font, tous, l'expérience d'une situation étrange et singulière qui les métamorphose. Ces histoires, sans exception, s'achèvent par un traitement du temps et de l'espace hors du commun. Chaque récit parvient à un seuil au-delà duquel s'invite une réalité inédite, hors norme où se mêlent poésie et fantastique.