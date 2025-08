Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez une histoire de La Reine des Neiges. Dès 5 ans. L'histoire : C'est l'été à Arendelle ! Quoi de mieux que de créer un stand de distribution d'eau glacée pour se rafraichir selon Olaf. Or, il tombe des cordes dans le royaume et les habitants n'ont pas le moral a sortir pour fêter l'été. Cependant, tout va changer lorsque la princesse Anna et la reine Elsa vont recevoir un mystérieux colis et une invitation au royaume voisin d'Aldenthorpe. Leur spécialité : un mystérieux fruit jaune et acide...